In Kata ereignete sich Dienstagabend ein tödlicher Verkehrsunfall. Archivbild: Fotolia.com

PHUKET: Ein 77-jähriger Österreicher starb auf dem Weg ins Krankenhaus, nachdem er auf seinem Motorrad Dienstagabend im Bezirk Kata frontal mit einem Van zusammengestoßen war.

Der österreichische Fahrer und seine 29 Jahre alte Freundin wurden bewusstlos und schwer verletzt aufgefunden. Rettungskräfte brachten sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Dort wurde der Ausländer für tot erklärt. Nach Angaben der Polizei kam der Mann mit der Thai als Sozius aus Karon und geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte das Motorrad gegen einen Van. Am Unfallort lag das Motorrad vier Meter vom Minibus entfernt. Der 56-jährige Fahrer des Vans versicherte, er habe den Zusammenprall nicht verhindern können. Die Polizei hat bei beiden Fahrern einen Alkoholtest veranlasst.