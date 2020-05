Netizens loben einen Österreicher, der an thailändische Motorradfahrer in Phuket kostenloses Benzin spendete. Foto: Facebook/GodzillaGreen

PHUKET: Ein Österreicher gab am Sonntag in Patong kostenlos Benzin an Motorradfahrer ab. Davon profitieren sollten Arbeitslose und einkommensschwache Menschen.

Nicht dagegen Fahrer schwerer Motorräder, Lieferfahrer und Motorradtaxifahrer. Sie durften sich nicht in die lange Warteschlange einreihen. Netizen lobten in den sozialen Medien die kostenlose Benzinabgabe des Österreichers in Zeiten der Coronakrise. Sie bezeichneten ihn als gutherzigen Menschen. Der Österreicher namens Willy hatte seine einstündige Kampagne an einer Tankstelle in Bang Jak mit einem Schild angekündigt