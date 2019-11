Österreicher bekennt sich zur Entwendung von Indigenen-Statuen in Rom

Written by: Redaktion DER FARANG | 05/11/2019

WIEN (dpa) - Ein österreichischer katholischer Aktivist hat sich dazu bekannt, während der Amazonas-Synode in Rom indigene Statuen aus einer Kirche entwendet und in den Tiber geworfen zu haben.

Zwei Wochen nach der Tat begründete er in einem am Montag verbreiteten Video sein Handeln damit, dass die Symbole einer südamerikanischen Fruchtbarkeitsgöttin nicht in eine katholische Kirche gehörten. Denn dies sei ein Verstoß gegen das erste Gebot der Bibel («Du sollst keine anderen Götter neben mir haben»).

Der junge Mann, der auf dem Video auf Englisch in die Kamera spricht und seinen Namen mit Alexander Tschugguel angibt, berichtete, dass er zu Beginn der Synode Anfang Oktober nach Rom gereist sei und die Pachamama-Figuren in der Kirche gesehen habe. Er habe sich darüber sehr aufgeregt. Nach seiner Rückkehr nach Wien habe er mit Freunden beratschlagt und entschieden, noch einmal nach Rom zu reisen.

Tschugguel sagte, dass er fünf Statuen aus der Kirche geholt und von der Engelsbrücke in den Tiber geworfen habe. Am 21. Oktober war dazu ein Video veröffentlicht worden, auf dem aber die Gesichter der Täter nicht zu sehen sind. Der Vatikan verurteilte die Tat, Papst Franziskus bat um Verzeihung. Dagegen klatschten konservative Katholiken Beifall, unter ihnen der deutsche Kardinal Walter Brandmüller.

Das Bekennervideo und das Video von der Tat wurden auf der Webseite eines «St. Bonifatius Instituts» veröffentlicht, das im Impressum Tschugguel als Inhaber nennt. Bonifatius war ein Missionar, der im 8. Jahrhundert im heutigen Nordhessen eine dem Gott Donar geweihte Eiche fällte, um die Machtlosigkeit der heidnischen Götter zu beweisen. Kardinal Brandmüller hatte den Tiberwurf der Statuen mit der Tat des Bonifatius verglichen. Tschugguel hatte imm vergangenen Monat auch einen Anti-Abtreibungsmarsch in Wien organisiert.