Österreich will weiter nach Afghanistan abschieben

WIEN: Im Gegensatz zu Deutschland oder Frankreich will Österreich die Abschiebungen nach Afghanistan nicht aussetzen. «Wir müssen so lange abschieben, wie es geht», bekräftigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in der «Kleinen Zeitung» (Sonntag). Österreich arbeite in Kooperation mit Afghanistan an einem Flug.

«Wenn ein solcher möglich wird, dann werden wir das auch tun. Und wenn das nicht gelingen sollte, müssen wir über Alternativen nachdenken», so der Minister. Es gelte, das Geschäft der Schlepper zu durchkreuzen und eine neue Fluchtbewegung Richtung Mitteleuropa zu verhindern.

Auf einer Online-Konferenz soll in absehbarer Zeit über Hilfe für die Nachbarländer Afghanistans beraten werden. Das kündigten Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg an.

Angesichts des bisher ungehinderten Vormarsches der militant-islamistischen Taliban scheinen Abschiebungen unmöglich. Die Haltung des ÖVP-Spitzenpolitikers gilt daher vor allem als innenpolitisches Signal. Die mitregierenden Grünen nannten Abschiebeflüge rechtlich und faktisch keine Option.