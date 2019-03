Österreich will mit bedächtigem Song beim ESC überraschen

Von: Redaktion DER FARANG | 08.03.19

WIEN (dpa) - Österreich setzt beim Eurovision Song Contest (ESC) in Israel auf eine besonders bedächtige Elektropop-Ballade. «Limits» sei ein untypischer, bewusst sehr reduzierter Song, meinte der ESC-Delegationsleiter des ORF, Stefan Zechner, am Freitag in Wien. Die 31-jährige Paenda - mit bürgerlichem Namen Gabriela Horn - sagte, ihr Song kritisiere den Druck, den jeder in der Gesellschaft spüre. «Man muss immer stark, immer gut gelaunt, immer perfekt sein.» Ihre Erwartungen zum Abschneiden bei dem Lieder-Wettstreit wollte sie nicht genauer schildern. Am wichtigsten sei, den Moment zu genießen und die Bühne mit einem super Gefühl zu verlassen.

Paenda tritt in große Fußstapfen. Beim ESC 2018 in Lissabon belegte Österreich mit Cesár Sampson («Nobody but you») den dritten Platz. Die Österreicherin, die Jazz und Populargesang studiert hat, hat Musik und Text selbst geschrieben und den Song produziert. Im Gegensatz zu Deutschland, wo erneut ein Publikums-Voting über die Kandidaten entschieden hat, wurde Paenda von Musikexperten in der österreichischen Szene gescoutet. Eine Fachjury setzte sie unter zuletzt noch sechs Kandidaten auf Platz eins. «Wir brechen mit dem Song Erwartungshaltungen. Das Übliche ist mittlerweile sehr vorhersehbar und fad», meinte ORF-Musikexperte Eberhard Forcher.

«Limits» startet im zweiten ESC-Halbfinale am 16. Mai. Deutschland schickt die 19-jährige Carlotta Truman und die 26-jährige Laurita Spinelli ins Rennen. Die beiden singen im Finale am 18. Mai als Duo S!sters ihren Song «Sister».