Österreich will mit 17 Bundesliga-Legionären im Kader EM-Ticket lösen

WIEN (dpa) - Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft will mit 17 Bundesliga-Profis im Kader die Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 klar machen. Teamchef Franco Foda setzt für die Spiele gegen Nordmazedonien (16. November/20.45 Uhr) und Lettland (19. November/20.45 Uhr) auf seine Stammkräfte David Alaba (FC Bayern München), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt) und Marcel Sabitzer (RB Leipzig). Im Tor kann Pavao Pervan vom VfL Wolfsburg auf sein Länderspiel-Debüt hoffen, da Stammtorhüter Cican Stankovic (RB Salzburg) verletzt ausfällt. Auch Stürmer Lukas Hinterseer vom Zweitligisten Hamburger SV wurde ins Team berufen.

Österreich hat sich zuletzt mit zwei Siegen gegen Israel und Nordmazedonien in eine sehr gute Ausgangssituation gebracht, um die Qualifikation nach holprigem Start doch noch zu schaffen. Dem Foda-Team reicht ein Punkt aus den beiden Spielen, um das Ticket für die EM zu lösen. «Die Ausgangssituation hat sich klar verbessert, aber unter dem Strich haben wir noch nichts erreicht - und das muss jedem Spieler auch bewusst sein», sagte Foda am Dienstag in Wien. Vor allem gegen Lettland ist Österreich klarer Favorit. Die Letten haben in der laufenden Quali bisher alle acht Spiele verloren.