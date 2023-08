Österreich: Video-Hit im Internet wird Räuber zum Verhängnis

GRAZ: Ein ungewollter Video-Hit im Internet ist einem Räuber in Österreich zum Verhängnis geworden.

Der Verdächtige sei auch mit Hilfe der Aufnahmen festgenommen worden und umfassend geständig, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das im Netz oft angeklickte Video einer Überwachungskamera hatte den 35-Jährigen bei einem gescheiterten Überfall auf einen Kiosk in Graz gezeigt. Dabei hatten der Chef und eine Angestellte dem mit einer täuschend echten Spielzeugpistole bewaffneten Mann unaufgeregt weis gemacht, dass er zu spät dran sei: Die Kasse sei bereits geschlossen, er hätte früher kommen müssen. «Ist leider so», sagte der Chef zu dem Maskierten. In anderen Fällen soll der Verdächtige erfolgreicher gewesen sein. Ihm werden sieben Überfälle zur Last gelegt.