Österreich siegt in EM-Qualifikation gegen Israel und Herzog

WIEN (dpa) - Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation die Revanche gegen Israel mit Auswahltrainer Andreas Herzog geschafft.



Durch den 3:1 (1:1)-Erfolg am Donnerstagabend in Wien schoben sich die Österreicher in der Gruppe G zudem mit nun 13 Punkten auf den wichtigen zweiten Platz hinter Polen, das nach einem Dreierpack von Bayern-Torjäger Robert Lewandowski (9./13./76. Minute) 3:0 (2:0) in Lettland gewann. Die Polen haben 16 Punkte, Israel besitzt als Fünfter mit acht Zählern nur noch geringe Chancen auf die Teilnahme an der EM-Endrunde im kommenden Jahr.

Dabei war die Auswahl des früheren österreichischen Nationalspielers und Bundesligaprofis Herzog nach dem überraschenden 4:2-Erfolg im Hinspiel auch im Ernst-Happel-Stadion zunächst auf einem gutem Weg. Eran Zahavi traf aus der Distanz zur Führung genau in den Winkel (34.). Der Ex-Herthaner Valentino Lazaro glich noch vor der Pause aus (41.), der Frankfurter Innenverteidiger Martin Hinteregger schoss in Mittelstürmerposition zum 2:1 ein (56.). Der Leipziger Marcel Sabitzer (88.) entschied mit einem abgefälschten Schuss die Begegnung, die unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen stattfand.

Bayern-Profi David Alaba, der die Partie wegen eines Harrisses in der Rippe nur von der Tribüne aus verfolgte, wird auch im kommenden Qualifikationsspiel am Sonntag in Slowenien fehlen. Das kündigte der österreichische Teamchef Franco Foda nach dem Sieg gegen Israel im ORF an.