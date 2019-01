Ã–sterreich schickt Elektropop-SÃ¤ngerin Paenda ins ESC-Rennen

WIEN (dpa) - Elektropop-Sängerin Paenda (31) wird Österreich beim 64. Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv vertreten. Das teilte der ORF am Dienstag mit. Paenda, mit bürgerlichem Namen Gabriela Horn, werde im 2. Halbfinale am 16. Mai mit dem Song «Limits» antreten. Der Song sei eine «atmosphärisch aufgeladene Electronic-Pop-Ballade». Die Sängerin wurde von einem Team aus Musikexperten ausgewählt, eine Castingshow fand - wie schon in den beiden Vorjahren - nicht statt.

Die aus der Steiermark stammende Musikerin mit abgeschlossenem Jazz- und Popgesangsstudium war zunächst mit einigen Bands unterwegs, bevor sie sich 2015 entschied, solo aufzutreten. Ihr zweites Album «Evolution II» soll im April erscheinen. Sie schreibt ihre Texte selbst, komponiert, spielt und arrangiert für die Aufnahmen alle Instrumente in ihrem Heimstudio.

Beim ESC treten 42 Länder an. Der deutsche Vorentscheid «Unser Lied für Israel» geht am 22. Februar über die Bühne.