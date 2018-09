Österreich gewinnt Test gegen WM-Viertelfinalisten Schweden

WIEN (dpa) - Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat in einem Testspiel den WM-Viertelfinalisten Schweden mit 2:0 (1:0) besiegt.



Die Mannschaft von Trainer Franco Foda ging am Donnerstag durch ein Eigentor von Filip Helander (11.) in Führung, nachdem Schwedens Torhüter Kristoffer Nordfeldt eine Hereingabe von Kapitän David Alaba vom FC Bayern München unglücklich in die Mitte faustete. In der zweiten Halbzeit traf Alaba dann zum Endstand (64.).

Österreich trat mit sechs Bundesliga-Profis in der Startelf an, vier weitere wurden eingewechselt. Bei Schweden, das ohne sämtliche WM-Stammspieler begann und unter anderem auf den angeschlagenen Emil Forsberg von RB Leipzig verzichten musste, liefen im Angriff die beiden Bundesliga-Spieler Isaac Kiese Thelin (Leverkusen) und Robin Quaison (Mainz) auf.

Österreich tritt am kommenden Dienstag in seinem ersten Nations-League-Spiel in Gruppe B3 bei Bosnien-Herzegowina an. Schweden empfängt am Montag in Gruppe B2 die Türkei.