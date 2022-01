RAYONG: Star Petroleum Refining Pcl (SPRC) gab am Freitag eine Presseerklärung ab, in der es heißt, dass bisher kein Öl das Festland Rayongs erreicht habe, das auf den massiven Ölunfall vor dem Map Ta Phut Industrial Estate im Bezirk Mueang von Rayong (Rayong City) am Dienstagabend zurückzuführen sei.

In einer früheren Erklärung hieß es, dass am Dienstag gegen 20.00 Uhr ein Leck an einer schwimmenden Anlegestelle etwa 20 Kilometer südöstlich des Hafens Map Ta Phut aufgetreten sei. Offenbar strömten 160.000 Liter Öl ins Meer, doch wurde das Leck am Mittwoch um 12.18 Uhr gestopft. Zudem wurden Dispersionsmittel versprüht, so SPRC.

Am Freitag gab das Unternehmen bekannt, dass es sich mit dem Marine Pollution Prevention and Mitigation Centre der Königlich Thailändischen Marine abgestimmt habe, die Schiffe und Hubschrauber zur Bekämpfung des ausgetretenen Öls mit Dispersionsmitteln entsandte. Darüber hinaus stellte die Oil Spill Response Limited (OSRL) ein C-130-Flugzeug zur Untersuchung der vom Ölteppich betroffenen Gebiete zur Verfügung, fügte SPRC hinzu.

Das Ölunternehmen teilte außerdem mit, dass es Ölsperren am Strand von Mae Ram Phueng installiert habe und weitere errichten wird, um eine Ausbreitung des Öls zu verhindern.

SPRC betonte, dass bei Untersuchungen des Küstengebietes – vom Mae Ram Phueng Beach bis zum Khao-Laem-Yah-Nationalpark – bisher keine Ölspuren gefunden wurden.

„Wir werden unser Möglichstes tun, um den Ölteppich so schnell wie möglich zu beseitigen und die Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen, und wir werden regelmäßig über den Stand der Dinge informieren, bis sich die Situation wieder normalisiert hat“, heißt es in der Erklärung von SPRC.