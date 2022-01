RAYONG: Ein Teil des Öls, das aus einer Unterwasserpipeline im Golf von Thailand am späten Dienstagabend ausgetreten ist, wurde zwischenzeitlich an einem Strand in der Provinz Rayong angespült, informierte der Direktor der Umweltschutzbehörde Attapon Charoenchansa am Freitag in den Nachmittagsstunden die Presse.

Die Königlich Thailändische Marine, die an der Eindämmung des Ölteppichs auf See arbeitet, erklärte zwischenzeitlich, dass es mehr als einen Monat dauern könnte, bis die betroffenen Strandbereiche wiederhergestellt sind.

Durch ein Leck in einer Pipeline der Star Petroleum Refining Plc (SPRC) trat am späten Dienstagabend, etwa 20 Kilometer vor der Küste Rayongs entfernt, schätzungsweise 50.000 Liter Rohöl aus. Der Ausbruch wurde nach Aussage des Unternehmens einen Tag später unter Kontrolle gebracht.

Der Ölteppich umfasste am Freitag ein 47 Quadratkilometer großes Meeresgebiet, bevor es die Küste Rayongs erreichte, was Satellitenbilder der staatlichen Behörde für Geoinformatik und Entwicklung der Raumfahrttechnologie zeigen.

Am Freitag erreichte der Ölteppich nach Aussage von Khun Attapon die Küste Rayongs in den späten Nachmittagsstunden, u.a. den Mae Ramphueng Beach im Bezirk Mueang Rayong (Rayong-Stadt). Durch den Einsatz von Dispersionsmitteln sollen die Auswirkungen des Ölteppichs auf die Umwelt reduziert werden. Um den Ölschlamm vom Strand zu entfernen, sind neben den Arbeiter des Ölkonzerns SPRC auch viele freiwillige Helfer im Einsatz.

Zuvor hatten die SPRC-Arbeiter lange aufblasbare Ölsperren in der Nähe der Küste installiert, um zu verhindern, dass das Öl die Strände Rayongs verschmutzt. Die Behörden hatten bereits davor gewarnt, dass der Ölteppich eine Gefahr für den nahe gelegenen Khao-Lam-Ya-Nationalpark darstellen könnte, der empfindliche Korallenriffe und Robben beherbergt.

Zwischenzeitlich hat die Regierung eine offizielle Beschwerde für den Erhalt einer Entschädigung für die durch den Ölteppich verursachten Schäden eingereicht, teilte der stellvertretende Verkehrsminister Atirat Ratanasate am Freitag Reportern mit.