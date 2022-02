Foto: The Nation

RAYONG: Das Marinekommando der Region 1 setzt weiterhin Dispersionsmittel zur Beseitigung des Ölteppich vor der Küste Rayongs ein. Mit der Maßnahme soll verhindert werden, dass große Mengen des ausgetretenen Öls den bei Touristen beliebten Mae Ramphueng Beach erreichen.

In der Zwischenzeit hat das in Rayong ansässige Petrochemieunternehmen IRPC, eine Tochtergesellschaft des Öl- und Gasriesen PTT Group, eine 400 Meter lange Ölsperre zur Reduzierung der Ausbreitung des Ölteppichs installiert, während an Land die Reinigungsaktionen fortgesetzt werden.