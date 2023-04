BANG SAEN: Touristen, die am Sonntag (23. April 2023) den bei Einheimischen beliebten Strand von Bang Saen in der Provinz Chonburi an der Ostküste des Landes besuchten, konnten nicht im Meer schwimmen, da über eine Strecke von zwei Kilometern immer wieder Ölspuren an Land gespült wurden, die von Mitarbeitern der Stadtreinigung beseitigt werden mussten, berichtet der thailändische Fernsehsender Amarin TV.

Narongchai Khunpluem, der Bürgermeister der Gemeinde Saensuk, forderte die Arbeiter auf, das dunkle Öl, das sich über den Strand verteilt hatte, schnell zu entfernen, um den Tourismus nicht zu beeinträchtigen.

Er verriet der Presse, dass die Ölteppiche von großen Schiffen stammen, die vor der Insel Koh Sichang ankern und oft auf See ihr Motoröl wechseln und das Altöl dann ins Wasser kippen, weil sie keine Werft für den Service bezahlen wollen. Dieses Öl wird dann an den Strand von Bang Saen angeschwemmt und schädigt dessen Umwelt.

Nach Gesprächen mit Beamten der Hafenbehörde räumten diese zwar ein, dass große Schiffe auf diese Weise illegal ihr Motoröl wechseln, fügten aber hinzu, dass sie aus Mangel an Beweisen nichts unternehmen könnten.