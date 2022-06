Ölpreise legen leicht zu

Von: Redaktion (dpa) | 16.06.22

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Donnerstag nach der überraschend kräftigen Leitzinserhöhung der US-Notenbank leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 118,91 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 60 Cent auf 115,91 Dollar.

Die US-Notenbank hat im Kampf gegen die hohe Inflation am Vorabend den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte erhöht und damit den größten Zinsschritt seit 1994 vollzogen. Die Währungshüter haben mit ihrem scharfen geldpolitischen Straffungskurs die Märkte aber nicht weiter verunsichert. Bereits an der Wall Street reagierten die Anleger am Vorabend sehr positiv auf die Fed.