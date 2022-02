Ölpreise geben wieder nach

Von: Redaktion (dpa) | 10.02.22

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Donnerstag einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder eingebüßt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 91,29 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 16 Cent auf 89,50 Dollar.

Am Mittwoch hatte der überraschende und deutliche Rückgang der US-Lagerbestände an Rohöl die Ölpreise gestützt. Anleger deuteten die Lagerdaten als Zeichen für eine starke Nachfrage nach dem Rohstoff in der größten Volkswirtschaft der Welt.

An diesem Donnerstag nun behalten die Investoren die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Nuklearabkommens mit dem Iran im Blick. Eine Vereinbarung, die die Bedenken aller Beteiligten berücksichtige, sei in Sicht, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki.

Falls die Wiener Nuklearvereinbarung über das iranische Atomprogramm von 2015 wiederbelebt wird, könnte Iran nach Aufhebung der Sanktionen wieder deutlich mehr Erdöl an andere Länder liefern. Das erhöhte Angebot auf dem Weltmarkt würde den Ölpreis entsprechend drücken.