Ölpreise geben nach

Von: Redaktion (dpa) | 10.05.22

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Dienstagmorgen ihre Abschläge vom Vortag ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,24 Dollar. Das waren 70 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI fiel um 66 Cent auf 102,43 Dollar.

Zu Wochenbeginn hatten die Erdölpreise deutlich nachgegeben. Marktteilnehmer verwiesen auf Schwierigkeiten innerhalb der EU, sich auf ein Embargo gegen russisches Rohöl zu einigen. Widerstand kommt vor allem aus Ungarn, das aufgrund seiner hohen Abhängigkeit erheblichen wirtschaftlichen Schaden befürchtet.