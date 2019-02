Written by: Redaktion DER FARANG | 26/02/2019

THAILAND: Ölschlick hat Strände in mehreren südlichen Provinzen verschmutzt.

Mit den Ölklumpen spülte das Meerwasser in Nakhon Si Thammarat, Surat Thani und Songkhla tote Fische, Quallen und Tintenfische an den Strand. Bewohner des Bezirks Hua Sai am Strand Na Saton in der Provinz Nakhon Si Thammarat haben Behörden gebeten, die Quelle der Ölverschmutzung zu untersuchen. „Beamte kamen, aber sie machten nur Fotos und zogen wieder ab“, sagte Phitanee Yodsurang „Khao Sod“. Das Öl am Na Saton Beach erstreckt sich über mindestens zwei Kilometer. Zudem ist der Sand mit Trümmern und Müll übersät, als Folge heftiger tropischer Stürme seit Anfang Januar.

Am Montag schickte die lokale Verwaltung Lastwagen zum bei Touristen beliebten Samila Beach, um den Strand von Ölresten zu säubern. Die Verwaltung ließ Proben nehmen, die jetzt in Labors untersucht werden sollen. Das Ergebnis soll in etwa einem Monat vorliegen und Aufschluss über die Quelle der von Ölschlick verschmutzten Strände geben. Laut Sutthichai Suksisen von der Gemeindeverwaltung gibt es seit Jahrzehnten Ölrückstände an den südlichen Stränden. Tests hätten im Jahr 2016 ergeben, dass sie nicht von Ölplattformen im Golf von Thailand stammen.