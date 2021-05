Von: Björn Jahner | 28.05.21

PATTAYA: Die Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache (EKD) in Pattaya veranstaltet am Sonntag, 30. Mai 2021 um 11.00 Uhr eine ökumenische Andacht im Begegnungszentrum Pattaya (BZ). Im Evangelium nach Markus steht gleich zu Beginn: „Zu dieser Zeit kam Jesus aus Nazaret in Galiläa zu Johannes. Er ließ sich von ihm im Jordan taufen.“ (1,9)

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht die Frage: Warum ließ sich Jesus eigentlich taufen, wenn er doch der Sohn Gottes ist?

Begegnungszentrum Pattaya, Naklua Road, „Soi Boriussia Park“. Standort auf Google Maps. Mehr erfahren Sie hier.