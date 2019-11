Von: Björn Jahner | 30.11.19

BANGKOK: Die Evangelische und die Katholische Kirchengemeinde laden am Samstag, 30. November um 15 Uhr ein zu ihrer jährlichen ökumenischen Nikolausfeier im katholischen Pfarrhaus.

Eintrittskarten sind im Anschluss an die Gottesdienste der beiden Gemeinden und im Kindergarten der RIS Swiss Section Bangkok erhältlich. Teilnahmepreis: Erwachsene 300 Baht, Kinder 150 Baht (inkl. Adventskaffee und Nikolaustüte für Kinder). Anmeldung per E-Mail an. Ort: Katholisches Pfarrhaus, 152 Sukhumvit Road Soi 20. Infos: NIKOLAUS 2019.