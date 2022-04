Von: Björn Jahner | 25.04.22

BANGKOK: Unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs für den Frieden auf dem German Friendship Trail“ organisieren die deutschsprachige katholische und die deutschsprachige evangelische Gemeinde von Samstag, 30. April bis Spontag, 1. Mai 2022 gemeinsam eine ökumenische Familiebfreizeit im Khao-Yai-Nationalpark.

Wanderung auf dem neuen German Friendship Trail.

Die Teilnehmer werden gemeinsam auf dem neu eröffneten German Friendship Trial wandern, bevor am Sonntag eine Andacht in wunderschöner Naturidylle abgehalten wird. Zuvor erhalten die Teilnehmer am Samstagabend ausreichend Zeit zum Kennenlernen und Austauschen. Beide Gemeinden freuen sich über die Teilnahme von Familien, Paaren oder Einzelpersonen – sie alle sind herzlich willkommen!

Die Übernachtung erfolgt im Raintree Hotel Khao Yai. Interessierte Teilnehmer buchen ihre Unterkunft selbst direkt beim Hotel per E-Mail oder telefonisch unter der Rufnummer 085-070.9163 bei Ms Ben.

Übernachtungspreise:

Twin-Doppel-Zimmer: 2.760 Baht inkl. Frühstück

Familienzimmer mit 3 Betten: 3.312 Baht inkl. Frühstück

Familienzimmer mit 4 Betten: 3.864 Baht inkl. Frühstück

Familienzimmer mit 6 Betten: 5.152 Baht inkl. Frühstück

Diese Preise sind Sonderpreise für die beiden Gemeinden. Die Teilnehmer werden deshalb bei der Buchung um den Hinweis gebeten, dass sie zur German Church Group von Carsten Körber und Beate Czabaun gehören.

Da Montag, 2. Mai 2022, ein Ersatzfeiertag ist, bietet es sich eventuell auch an, eine weitere Nacht zu buchen und einen Tag länger zu bleiben.

Die Anreise organisieren alle Teilnehmer selbst.

Programm:

Samstag, 30. April 2022

12.00 Uhr: Einchecken und Treffen im Raintree Hotel Khao Yai (ca. 2,5 Autostunden von Bangkok).

13.00 Uhr: Abfahrt mit Autos zum Nationalpark (Eintrittsgebühren!) und Weiterfahrt zum German Friendship Trial.

14.00 Uhr: Kleines Picknick am Pha Kluai Mai Campground, anschließend Wanderung durch das Lam-Ta-Khong-Tal zum Haew-Surat-Wasserfall. (ca. 3 km bzw. 2 Stunden).

Gegen 17.00 Uhr: Rückfahrt zum Hotel, Abendessen und gemeinsamer Abend.

Sonntag, 1. Mai 2022:

Frühstück, danach Vorbereitungen für eine Andacht an einem schönen Ort in der Natur.

Feier einer gemeinsamen Andacht und Reisesegen, eventuell gemeinsames Mittagessen.

Anschließend individuelle Rückfahrt oder eigenes Nachmittagsprogramm im Nationalpark.

Anmeldungen nehmen Beate Czabaun per E-Mail und Carsten Körber per E-Mail entgegen.

Organisatoren: