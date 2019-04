ISTANBUL (dpa) - Wegen kritischer Äußerungen in sozialen Medien ist der prominente Wirtschaftswissenschaftler Mustafa Sönmez vorübergehend festgenommen worden.

Polizisten nahmen Sönmez am frühen Sonntagmorgen in Istanbul in Gewahrsam und ließen ihn erst nach mehreren Stunden Verhör wieder frei, wie der Ökonom nach seiner Entlassung auf Twitter mitteilte. Ihm werde wegen kritischer Twitter-Nachrichten Beleidigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Volksverhetzung vorgeworfen, schrieb er.

Unter anderem werde wegen eines Tweets gegen ihn ermittelt, in dem er den neuen Istanbuler Flughafen als «dümmstes Projekt» der Geschichte der türkischen Republik bezeichnet habe, schrieb Sönmez. Außerdem ginge es um ein Video, das Fans des Erstligisten Besiktas am Samstagabend zeigt. Darin heben die Anhänger des Fußballclubs ihre Biergläser und singen: «Prost Tayyip!»

Zum Hintergrund der Festnahme hatte es zunächst unterschiedliche Angaben gegeben. Sönmez' Verlag schrieb auf Twitter, er sei festgenommen worden, weil er die Wirtschaftspolitik der islamisch-konservativen Regierung in sozialen Medien kritisiert habe. Der Oppositionspolitiker Baris Yarkas sagte unter Berufung auf Sönmez' Anwalt, Grund sei ein Video aus dem Besiktas-Stadion, worin Fans die Anerkennung des Wahlsiegs der Opposition bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul forderten. Zu diesen Angaben äußerte sich Sönmez selbst zunächst nicht.

Ekrem Imamoglu von der größten Oppositionspartei CHP hatte die Bürgermeisterwahl in Istanbul nach vorläufigen Ergebnissen vor zwei Wochen gewonnen. Die islamisch-konservative Regierungspartei AKP hatte mehrfach Einspruch gegen das Ergebnis eingelegt und eine Neuwahl in Istanbul gefordert.