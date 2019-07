Öffentlicher Verkehr in Italien bestreikt

ROM (dpa) - Ein nationaler Streik im öffentlichen Verkehr Italiens ist angelaufen. Gewerkschaften hatten für Mittwoch im ganzen Land zur Arbeitsniederlegung aufgerufen - in verschiedenen Städten zu unterschiedlichen Zeiten. Wie stark die Auswirkungen auf die Reisenden waren und wie viele Arbeitnehmer sich an dem Streik beteiligten, sei noch nicht abzuschätzen, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Uiltrasporti am frühen Nachmittag.

In Rom war der Streik zum Beispiel für 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr angekündigt. Eingeschränkt fuhren etwa die Züge zwischen dem Zentrum der Hauptstadt und dem Vorort Lido di Ostia, den in den Sommermonaten viele für einen Strandbesuch ansteuern, wie die Verkehrsgesellschaft Atac mitteilte. Der Metro-Betrieb lief weiter, allerdings wies Atac darauf hin, dass es wegen des Streiks weniger Fahrten geben könnte.

Im Zugverkehr wurde zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr gestreikt - vor allem regionale Verbindungen waren betroffen. Die Eisenbahngesellschaft Trenitalia strich landesweit 20 Intercity-Verbindungen. Hochgeschwindigkeitszüge sollten aber planmäßig fahren. Auch wurde der Express-Zug zwischen dem römischen Flughafen Fiumicino und dem Hauptbahnhof garantiert, wie es in einer Mitteilung hieß.

Unter dem Slogan «Bringen wir das Land wieder in Bewegung» fordern die Gewerkschaften von der Regierung in Rom unter anderem Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und ein klares Regelwerk zur Verhinderung «unlauteren Wettbewerbs». Auch im Schiffsverkehr, bei Taxis und an Mautstellen wurden Einschränkungen erwartet.