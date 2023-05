Von: Björn Jahner | 02.05.23

PATTAYA: Das Büro des Eastern Economic Corridor Policy Committee hat den Termin für die erste öffentliche Anhörung über den Flächennutzungsplan betreffend des Hochgeschwindigkeitszugprojekts bekanntgegeben, das die Flughäfen Don Mueang (Bangkok), Suvarnabhumi (Bangkok) und U-Tapao (Rayong) verbinden soll, mit Zwischenstopp in Pattaya.

Das Büro des Eastern Economic Corridor Policy Committee hat ein Flächennutzungsplanprojekt in der Umgebung der Bahnhöfe durchgeführt, an denen der High-Speed-Zug der nahen Zukunft stoppen wird.



Zu den Voraussetzungen für die Umsetzung des ehrgeizigen Transportprojekts gehören öffentliche Anhörungen gemäß den Vorschriften des Büros des Premierministers über öffentliche Anhörungen (2005) dazu, um mehr Informationen von den Interessenvertretern in den betroffenen Gebieten zu erhalten.

In diesem Zusammenhang hat das Eastern Economic Corridor Policy Office eine öffentliche Sitzung anberaumt, auf der die Meinungen der Menschen in der Region in Erfahrung gebracht werden sollen.

Die erste öffentliche Anhörung wird am Montag, 8. Mai 2023 von 08.30 bis 12.00 Uhr im Versammlungsraum der Ban Rod Fai Schule in Pattaya stattfinden.

Diejenigen, die an der genannten Sitzung teilnehmen möchten, können den QR-Code (siehe Foto oben) scannen, um die Teilnahmebedingungen auszufüllen.



Weitere Informationen erhalten Sie während der Bürozeiten bei der Projektkoordinatorin bei Preechaya Kittipakhawat unter der Telefonnummer 098-259.2395 und 02-180.0742.