Von: Björn Jahner | 17.04.21

PATTAYA: Am Samstag, 15. Mai von 12.00 bis 22.00 Uhr erfolgt mit dem „Oceanbeat Music Festival“ die nächste Auflage der derzeit angesagtesten Eventreihe für anspruchsvolle elektronische Tanzmusik am Bamboo Beach am Ende der Soi 16 in Naklua.

Die Besucher dürfen sich auch diesmal wieder auf eine mit viel Liebe entworfene Dekoration freuen, mit der das herrlich tropische Strandambiente ausdrucksstark in Szene gesetzt wird, sowie auf eine ausgeklügelte Lichtshow und ein modernes Soundsys­tem.

Für heiße Ibiza-House-Sounds in der schönsten Strandlocation der Stadt sorgen die bewährten Resident-DJs des Mixx Pattaya – Eddie Pay und Matthew White aka Pay & White – sowie DJ Myles, Patrize, DJ Knight, Groovy T, V und Gast-DJ Richard Grey. Da mit dem Festival auch gleichzeitig der Geburtstag von Oceanbeat-Gründer Eddie Pay gefeiert wird, dürfen sich die Besucher auf ein rauschendes Fest freuen. Und nicht vergessen: Wer früher kommt, kann länger feiern! Mehr auf Facebook.