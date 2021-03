Von: Björn Jahner | 14.03.21

PATTAYA: Nach dem großen Erfolg im Vormonat ist das „Oceanbeat Virtual Music Festival“ am Samstag, 20. März von 12.00 bis 21.00 Uhr zum zweiten Mal zu Gast am Bamboo Beach Pattaya in der Soi 16 in Naklua.

Fans elektronischer Tanzmusik dürfen sich auch diesmal wieder auf Ibiza-House-Sounds der Mixx Pattaya Resident DJs Eddie Pay und vielen weiteren DJs in der schöns­ten Strandlocation der Stadt freuen.

Matthew White aka Pay & White

PatriZe

Wesley Hypes

Jon Lepore

DJ Myles

DJ Groovy T

DJ Knight

DJ V

Nicht vergessen: Wer früher kommt, kann länger feiern! Eintritt frei. Mehr auf Facebook.