Von: Björn Jahner | 23.07.23

BANGKOK: Finanzminister Arkhom Termpittayapaisith hat einen wegweisenden Vorschlag gemacht, um das Vertrauen der Landwirte zu stärken: Eine Versicherung für hochwertige Früchte wie Durian, Mangos, Orangen und Bananen. Gegenwärtig decken die bestehenden Versicherungspolicen lediglich Schäden an den Obstbäumen ab, die durch Naturkatastrophen verursacht werden, jedoch sind die Früchte selbst nicht gegen solche Risiken versichert.

In einer bemerkenswerten Rede vor dem Office of Insurance Commission während des „CEO Insurance Forum 2023“ setzte Minister Arkhom den Schwerpunkt auf die Notwendigkeit, hochwertige Früchte zu versichern, um die Landwirte vor möglichen Verlusten durch Naturkatastrophen zu schützen. Er räumte ein, dass Versicherungsgesellschaften aufgrund der finanziellen Auswirkungen zögerten, solche Vorschläge zu berücksichtigen, wie der tragische Fall einer Orangenplantage in der Provinz Chiang Rai zeigte. Nach einem schweren Sturm erlitt sie Schäden in Höhe von Hunderten von Millionen Baht.

Minister Arkhom appellierte an das Office of Insurance Commission, neue Versicherungspolicen zu evaluieren und zu entwickeln, bei denen die Prämien auf der Grundlage des tatsächlichen Risikos berechnet werden. Dies würde den Obstbauern mehr Vertrauen geben, da sie wüssten, dass sie gegen unvorhergesehene Ereignisse finanziell abgesichert sind.

Neben der Obstversicherung schlug der Finanzminister vor, dass Versicherungspolicen für Elektrofahrzeuge (EVs) ebenfalls auf Basis des tatsächlichen Risikos gestaltet werden sollten. Damit soll der Wahrnehmung hoher Reparaturkosten entgegengewirkt werden, die derzeit zu relativ hohen Prämien führen.

Darüber hinaus betonte Minister Arkhom die Dringlichkeit einer Überarbeitung der Versicherungspolicen für staatliche Infrastrukturen. Die bestehenden Policen decken lediglich Projekte während der Bauphase ab und schließen abgeschlossene Projekte aus, wodurch diese potenziellen Risiken ohne angemessene Deckung ausgesetzt sind.

Minister Arkhom unterstrich die Bedeutung, sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen zu orientieren. Er betonte, dass der nationale Entwicklungsplan für das Versicherungswesen umwelt- und sozialverträgliche Grundsätze enthalten müsse, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen.