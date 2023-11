SATTAHIP: Am Dienstag (14. November 2023) wurde in der Soi Sukhumvit 109 des Tambon Phlu Ta Luang im Bezirk Sattahip in der Ostküstenprovinz Chonburi gegen 19.10 Uhr ein 45-jähriger lokaler Obstverkäufer erschossen, nachdem er einem Kredithai eine Zinszahlung von 400 Baht schuldig blieb.

Der Obstverkäufer wurde durch Schüsse verletzt und sofort ins Somdech Phra Nang Chao Sirikit Hospital gebracht, wo er trotz medizinischer Bemühungen verstarb.

Gemäß den Informationen von der 41-jährigen Lebensgefährtin des Obsthändlers, hatte er ein Darlehen in Höhe von 10.000 Baht mit täglichen Zinsen von 200 Baht aufgenommen. Als er es versäumte, die Zinsen an zwei aufeinander folgenden Tagen zu begleichen, traf er am Dienstagabend auf einen Mann und eine Frau. Nach einem kurzen Gespräch wurde er von ihnen erschossen. Die Täter flohen auf einem grünen Motorrad, wie die Lebensgefährtin des Opfers der örtlichen Polizei von Phlu Ta Luang mitteilte.

Die Polizei hat bereits einen Haftbefehl gegen die flüchtigen Verdächtigen erlassen und sucht intensiv nach ihnen. Es wird vermutet, dass sie die Provinz bereits verlassen haben.