RAYONG: Thailands Ostküste bietet eine unglaubliche Vielfalt an exotischen Früchten, die in der Obstsaison im Mai und Juni reifen. Während dieser Zeit können Besucher die reichen Aromen und Geschmacksrichtungen genießen, die durch die warmen Temperaturen und die feuchte Luft der Küste entstehen.

Eine der berühmtesten Obstsorten, die in dieser Region geerntet wird, ist die Durian-Frucht. Durian ist dafür bekannt, einen starken Geruch und einen einzigartigen Geschmack zu haben, den manche Menschen lieben und der andere abschreckt. Die Frucht ist reich an Nährstoffen und wird oft in Desserts und anderen Gerichten verwendet. Ein weiteres Highlight der Saison ist die Mangostane, eine Frucht mit einem süßen und saftigen Fruchtfleisch, das einen angenehmen Kontrast zu der leicht bitteren Schale bildet.

Volle Plantagen und Märkte

Pomelos, auch als „chinesische Grapefruit“ bekannt, sind ebenfalls in der Region weit verbreitet. Diese Frucht hat eine dicke, schwammige Haut und saftiges, süßes Fruchtfleisch, das reich an Vitamin C und Antioxidantien ist. Es gibt auch eine Vielzahl von Bananen, die in der Region wachsen, darunter die süßen und klebrigen „Gluay Hom Thong“-Bananen und die herzhaften „Gluay Nam Wah“-Bananen.

In der Obstsaison können Besucher auch den Geschmack von Jackfrüchten, Sternfrüchten, Ananas, Rambutan und vielen anderen exotischen Obstsorten genießen, die auf Märkten und an Obstständen in der Region verkauft werden. Die meisten dieser Früchte werden von lokalen Bauern angebaut und geerntet, was dazu beiträgt, die lokale Wirtschaft zu unterstützen.

Festivals rund um die Obstvielfalt

Während der Obstsaison gibt es auch viele Festivals und Veranstaltungen, die den Besuchern die Möglichkeit bieten, die Vielfalt der Früchte der Region zu feiern. In der Stadt Chanthaburi findet jedes Jahr das Durian-Festival statt, auf dem die Besucher verschiedene Durian-Sorten probieren und kaufen können. Es gibt auch das Pomelo-Festival in Rayong, das Mangostane-Festival in Chanthaburi und das Rambutan-Festival in Trat.

Die Obstsaison an Thailands Ostküste ist eine aufregende Zeit für alle, die die Vielfalt der exotischen Früchte des Landes erleben möchten. Die reiche Auswahl an Früchten, die von lokalen Bauern angebaut werden, bietet den Besuchern eine einzigartige Erfahrung und ermöglicht es ihnen, in die Kultur und das Leben der Region einzutauchen. Die Festivals und Veranstaltungen bieten auch eine Gelegenheit, die lokale Gemeinschaft kennenzulernen und gemeinsam zu feiern.

Die Früchte der Ostküste

Chanthaburi: Bekannt als die „Fruchtstadt“ Thailands, ist Chanthaburi bekannt für seine Durian-, Rambutan-, Mangostan-, Langsat- und Duku-Früchte.

Rayong: Bekannt für seine Mango-Plantagen, produziert Rayong auch Durian, Rambutan, Langsat und andere tropische Früchte.

Trat: Eine weitere wichtige Obstregion, bekannt für ihre Durian-, Mangostan-, Rambutan- und Langsat-Früchte.

Chonburi: Diese Provinz ist berühmt für ihre süßen und saftigen Drachenfrüchte, auch bekannt als Pitahaya, sowie für ihre Mangos, Durian und Pomelos.

Prachinburi: Bekannt für seine süßen Lamyai (Longan)-Früchte, die in der Regel erst im August und September geerntet werden, produziert Prachinburi auch Durian, Mangos und Bananen.