PATTAYA: Die Obstsaison an der Ostküste Thailands ist in vollem Gange. Von dem schier unerschöpflichen Angebot an süßen Tropenfrüchten können sich die Besucher des „Fruit Festival 2023“ überzeugen, das noch bis nächsten Mittwoch (5. Juli 2023) vor dem Einkaufszentrum Central Festival Pattaya Beach veranstaltet wird.

Die vom thailändischen Ministerium für Binnenhandel organisierte Veranstaltung soll die Obstbauern beim Absatz ihrer Erzeugnisse unterstützen und den Obstkonsum während der Erntesaison ankurbeln.

Foto: Central Pattaya

Foto: Central Pattaya

Einwohner und Touristen können auf dem Festival qualitativ hochwertiges Obst direkt vom Erzeuger kaufen.