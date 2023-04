Von: Björn Jahner | 26.04.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

LAEM CHABANG: Ein „Obstexpress“ mit 23 Containern Durian und Mangostan erreichte letzte Woche das südchinesische Kunming, nachdem die thailändischen Exporteure zunehmend auf die China-Laos-Eisenbahn setzen, die ihnen einen schnellen Zugang zum chinesischen Markt ermöglicht.

Der Zug startete in Thailands größtem Hafen Laem Chabang in der Provinz Chonburi an der Ostküste Thailands, bevor die Container auf die China-Laos-Bahn umgeladen wurden.

Orathai Euatrakool, eine 67-jährige ehemalige Expertin für Pflanzenimport und -export im thailändischen Ministerium für Landwirtschaft und Genossenschaften, hat das Wachstum der Durian-Exporte in Thailand über die Jahre beobachtet. Sie sagte, dass bereits früher große Durian-Mengen hauptsächlich auf dem Land- und Seeweg nach China geliefert wurden, diese Routen jedoch aufgrund mehrerer Faktoren wie schlechtem Wetter sehr unvorhersehbar waren und manchmal mehr als 20 Tage bis zur Ankunft brauchten.

Derzeit können die Waren Kunming in drei Tagen erreichen, nachdem sie mit der China-Laos-Eisenbahn aus Thailand transportiert wurden, wohin reifere Durians exportiert werden. Je reifer die Durian, desto besser der Geschmack. Sie hofft, dass durch den Transport in der Kühlkette der China-Laos-Eisenbahn mehr chinesische Verbraucher die frischen und köstlichen thailändischen Durians genießen können.

Natee Chuansanit, geschäftsführende Direktorin des Thailändischen Instituts für betriebswirtschaftliche Forschung und Entwicklung, sagte, dass China derzeit Thailands wichtigster Durian-Exportmarkt sei. Sie äußerte die Hoffnung, dass mehr chinesische Verbraucher in der Lage sein werden, besser schmeckende Durians zu probieren und dadurch den Markt für thailändische Durians zu erweitern.

Die China-Laos-Eisenbahn hat eine neue Route für thailändische Durian-Exporte eröffnet und die früheren Probleme der unzureichenden Transportkapazitäten und der Ungewissheit des Straßen- und Seetransports beseitigt.

Kanokwan Suwankanit, Direktor der Güterverkehrsabteilung der Thailändischen Staatsbahn (SRT), betonte, dass die Eröffnung der China-Laos-Eisenbahn die Entwicklung des thailändischen Schienengüterverkehrs gefördert hat, in dem das Frachtvolumen von 500 bis 600 TEU (Twenty-Foot Equivalent Units) im Jahr 2019 auf 2.000 TEU im Jahr 2022 gestiegen ist, wobei eine weitere Expansion auf mehr als 3.000 TEU im Jahr 2023 erwartet wird.