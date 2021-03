Oberster deutscher Bischof kritisiert Segnungsverbot

Von: Redaktion (dpa) | 24.03.21

LIMBURG: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat das Segnungsverbot des Vatikans für homosexuelle Paare deutlich kritisiert.

Er könne das Unverständnis der Gläubigen verstehen «und teile es ausdrücklich», sagte Bätzing in einem Interview auf der Website seines Limburger Bistums. Der Vatikan hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass homosexuelle Paare nicht gesegnet werden dürfen. Dies hat in der katholischen Kirche in Deutschland einen Proteststurm ausgelöst.

Bätzing sagte, eine solche Haltung werde heute von den Gläubigen nicht mehr akzeptiert. «Ein Dokument, das sich in seiner Argumentation so eklatant einem Erkenntnisfortschritt theologischer und humanwissenschaftlicher Art verschließt, wird dazu führen, dass die pastorale Praxis darüber hinweggehen wird.»

Die Glaubenskongregation würde besser daran tun, in der Weltkirche einen Diskussionsprozess in Gang zu setzen, anstatt einfach nur mit einem schlichten Nein zu reagieren. Die Kirche benötige dringend eine Neubewertung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und eine Weiterentwicklung ihrer Sexualmoral.

In der Bibel wird Homosexualität an verschiedenen Stellen verurteilt.