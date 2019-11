Von: Björn Jahner | 20.11.19

PHUKET: Thailand wird von Donnerstag bis Samstag die 41. Ratssitzung der ASEAN Law Association (ALA) und die 7. Konferenz der obersten Richter der ASEAN ausrichten, so Suriyan Hongvilai, Sprecher des Justizbüros.



Die 41. Sitzung des ALA-Rates findet am Donnerstag in Phuket statt. Richter, Staatsanwälte, Rechtspraktiker und Rechtswissenschaftler aus der ASEAN werden bei der Konferenz zusammentreffen, um die regionale Zusammenarbeit in Rechtsberufen zu diskutieren. Das 7. Treffen der obersten Richter der ASEAN (CACJ) wird am Freitag ebenfalls in Phuket stattfinden. Beim Obersten Gerichtshof in Bangkok findet die CACJ-Konferenz am Samstag ihren Abschluss.