BAD ISCHL: Beim Ausflug einer Kindergruppe in Oberösterreich ist ein sechsjähriges Mädchen von einem umgestürzten Felsblock tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wanderten zwei erwachsene Betreuerinnen und acht Kinder am Vortag entlang eines Baches im Gebiet von Bad Ischl. Als die Kinder am Abend im Bereich des Bachbettes auf Steinblöcken spielten, stürzte einer der Felsen gemeinsam mit dem Mädchen um.

Der Block, der etwa so groß war wie das Kind, habe das Mädchen am Brustkorb getroffen, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Rettungskräfte wurden sofort alarmiert, doch die Helfer konnten das Mädchen nicht wiederbeleben. Das Mädchen, das aus dem Bundesland Salzburg stammte, starb an der Unfallstelle.