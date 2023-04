PATTAYA: Am Donnerstagabend (6. April 2023) stach ein thailändischer Vagabund vor dem Wat Chai Mongkhon in Süd-Pattaya auf seinen angeblichen Peiniger ein, der ebenfalls obdachlos war. Das Opfer überlebte den Angriff, erlitt aber schwere Verletzungen, berichtet das lokale Nachrichtenportal Pattaya Message.

Die Polizei und die Rettungskräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation eilten zum Wat Chai im Süden Pattayas, nachdem sie von einer gewalttätigen Auseinandersetzung erfahren hatten.

Der Vorfall ereignete sich in einem Freiluftkino im Innenhof des Tempels, in dem derzeit ein Tempelfest stattfindet. Die Behörden kümmerten sich um ein verletztes Opfer, das von den Rettungskräften nur als Mr. Mu identifiziert wurde, der vor Schmerzen weinend am Boden lag.

Mu, der zwischen 35 und 45 Jahre alt ist, erlitt drei schwere Stichwunden an der rechten Schulter, im Nacken und im Rücken. Er war obdachlos, so die Polizei. Am Tatort stellten die Ermittler ein 20 cm langes, blutverschmiertes Messer sicher. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Augenzeugen sagten aus, dass sich die Besucher im Freien Filme ansahen, als plötzlich ein Kampf zwischen dem Opfer und einem anderen Mann, der ebenfalls wie ein Obdachloser aussah, ausbrach und die Menge schockierte.

Die beiden lieferten sich einen kurzen Schlagabtausch und gingen dann auseinander. Später kehrte der Verdächtige jedoch mit einem Messer zurück und stach brutal auf das Opfer ein, das sich immer noch einen Film ansah, bevor er davonrannte. Die Zeugen stellten fest, dass das Opfer bei der ersten Schlägerei eigentlich der Angreifer war.

Noch am Tag des Vorfalls nahm die Polizei Ermittlungen auf und verhaftete den Verdächtigen rasch. Der 45-jährige Vagabund gestand Berichten zufolge, den Mann erstochen zu haben, weil er wütend auf ihn war, weil er ihn zuvor verbal und körperlich schikaniert hatte.

Der Täter behauptete, das Opfer habe ihn geschlagen und getreten, aber er sei zu klein gewesen, um sich zu wehren, also sei er geflüchtet, um ein Messer von einem örtlichen Verkäufer zu stehlen, und sei zurückgegangen, um seinem obdachlosen Mitmenschen in den Rücken zu stechen, und dann weggelaufen.

Der Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen, um ein Gerichtsverfahren einzuleiten. Nach Angaben lokaler Medien ist dies der zweite gewalttätige Vorfall in der Umgebung vom Wat Chai. Am Donnerstag (6. April 2023) hatte ein 17-jähriger Jugendlicher einen Ausraster und versuchte, unschuldige Menschen mit einem Messer zu erstechen, nachdem er Alkohol getrunken und Gras geraucht hatte. Er wurde anderen Besuchern überwältigt und festgehalten, bis die Polizei eintraf.