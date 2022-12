Von: Björn Jahner | 03.12.22

Foto: The Nation

PATTAYA: Ein zehnjähriger Junge, der beim Rauchen von Marihuana in Süd-Pattaya gefilmt wurde, wurde in das Heim zurückgebracht, aus dem er geflohen war, teilten die Behörden am Freitag der Presse mit.

Der Clip, der in den sozialen Medien weit verbreitet wurde, löste viel Kritik an den Behörden aus.

Der Junge wurde etwa 100 Meter von der Stelle entfernt, an der er beim Rauchen gefilmt worden war, schlafend aufgefunden und zur Polizeiwache in Pattaya gebracht. Anschließend wurde er von den Beamten in Anwesenheit von Sozialarbeitern über zwei Stunden lang verhört.

Ein Beamter des Ministeriums für soziale Entwicklung und menschliche Sicherheit erklärte am Freitag, der Junge sei ein Waisenkind und aus dem Jugendheim Bang Lamung geflohen. Der Beamte behauptete, der Junge habe sich geweigert, etwas darüber zu sagen, warum er raucht, und die Polizeibeamten hätten ihn lediglich nach seinem Leben und seinem Wohlbefinden gefragt.

Der Junge wurde zur Untersuchung in das Bang Lamung Hospital gebracht, bevor er wieder in das Heim zurückgebracht wurde.

Unterdessen erklärte Pattayas stellvertretender Bürgermeister Wuthisak Rermkijakarn am Freitag, dass die örtlichen Behörden das Problem der Obdachlosigkeit erfolgreich in den Griff bekommen haben, obwohl eine rasche Durchsetzung des Gesetzes aufgrund von Menschenrechtsbedenken vermieden wird.

Er sagte, dass die Obdachlosen, vor allem Jugendliche, zur Berufsausbildung in die entsprechenden Einrichtungen geschickt werden, aber vielen gelingt es, zu entkommen.

„Die Stadt Pattaya sollte ihre Politik überdenken, und Ende dieses Monats wird ein Treffen der zuständigen Behörden einberufen, um eine Lösung zu finden, die dieses Problem ernsthaft angeht“, so Khun Wuthisak.