Oans, Zwoa, Drei, G'suffa! in der Soi 33

Von: Björn Jahner | 09.10.22

PATTAYA: Am Samstag (8. Oktober 2022) verwandelten sich das Bazi Restaurant und das Café Leckerle im „deutschen Viertel“ in der Soi 33 in Naklua einen Abend lang in ein stimmungsvolles Oktoberfest.

Foto: Jahner

Bereits gegen 19.00 Uhr herrschte „volle Bude“, sowohl im Café als auch Restaurant waren alle Tische belegt.

Foto: Jahner

Gefeiert wurde wie in Vor-Corona-Zeiten mit fröhlichen Wiesn-Hits deutscher Musikanten, die die Gäste zum Tanzen animierten, sowie mit viel Witz und Spaß für Festzeltstimmung sorgten.

Foto: Jahner

Für das eine oder andere Foto mussten an diesem Abend sowohl die Besitzer als auch die Angestellten beider Gastronomiebetriebe häufiger posieren – sie alle trugen nämlich Original-Oktoberfest-Trachten oder Lederhosen! Ebenso auffallend viele Gäste, womit die Vermutung bestätigt wurde, dass Pattayas Wiesn-Fans der Oktoberfestsaison nach dem Ende der Pandemie sehr entgegengefiebert haben.