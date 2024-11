Die ukrainischen Soldaten halten Stellung in der Nähe des Chasiv Yar in der Region Donezk. Foto: epa/Pressedienst Der 24. Mechanisierten Brigade

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert die US-Erlaubnis für die Ukraine, weitreichende Waffen gegen Ziele auf russischem Staatsgebiet einzusetzen:

«Laut inoffiziellen Angaben gilt das grüne Licht für die ATACMS nur für den Großraum Kursk, wo die Ukrainer ihr im August erobertes Territorium auf russischem Boden zu halten versuchen. Biden hat es unterlassen, gleichzeitig Nachschub für die schwindenden ukrainischen ATACMS-Bestände anzukündigen. Immerhin rang er sich zur Lieferung von Anti-Personen-Minen durch, die sich sehr gut eignen, um die gefürchteten russischen Infanterie-Sturmtruppen auf Distanz zu halten. Bitter für die Ukrainer ist dabei aber, dass auch dieser Schritt erst erfolgte, als sie in diesem Herbst bereits Hunderte von Quadratkilometern Land verloren hatten.

«Eure Hilfe ist vergebens, wenn sie zu gering ist oder zu spät» - mit diesen Worten beschwor 1627 der Vertreter des britischen Königs Charles das Parlament, angesichts der Bedrohungen im Dreißigjährigen Krieg keine Zeit bei der Aufrüstung zu verlieren. «Too little, too late» ist seither zum geflügelten Wort geworden. Es dürfte als unfreiwilliges Motto von Bidens Präsidentschaft und der westlichen Ukraine-Politik insgesamt in die Geschichte eingehen.»