«NZZ»: Söder steht in der Verantwortung

Von: Redaktion (dpa) | 14.08.20

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die Panne bei den Corona-Tests von Urlaubsrückkehrern in Bayern:

«Menschen, die regieren, können nicht jedes Malheur verhindern. Es ist unfair, sie für Dinge zu kritisieren, die nichts mit ihrem Handeln zu tun haben. Das Chaos an Bayerns Teststationen fällt allerdings nicht in diese Kategorie. (Bayerns Ministerpräsident Markus) Söder hatte sich persönlich für sie eingesetzt. Als «Dienst, den wir für Deutschland machen», hatte er die Stationen in dieser Woche noch gefeiert. In diesem «wir» steckt auch er selbst drin. Wer sich als gesundheitspolitischer Dienstleister des ganzen Landes darstellt, sollte sicherstellen, dass er die versprochene Leistung auch erbringen kann. In der freien Wirtschaft steht in einem solchen Fall auch nicht irgendein Mitarbeiter in der Verantwortung, sondern der zuständige Manager. So einer soll Söder doch sein. (...)

«Bayern geht vor.» Mit diesem Satz hat Söder recht. Bevor der Ministerpräsident weiter darüber nachdenkt, das ganze Land zu regieren, muss er erst einmal all jene Menschen ausfindig machen, die seit Wochen mit einer Infektion herumlaufen, die seine Mitarbeiter an seinen Teststationen festgestellt haben.»