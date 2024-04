Iraner rufen Parolen und schwenken iranische Flaggen bei einer Anti-Israel-Demonstration in Teheran. Foto: epa/Abedin Taherkenareh

ZÜRICH: Zum Vorgehen Israels und des Westens gegenüber dem Iran heißt es am Samstag im Leitartikel der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«Israel muss . mit der Gefahr iranischer Atombomben leben. Erpressbar ist es nicht, denn sein eigenes Atomarsenal dient als wirksame Abschreckung. Ein erfolgversprechender Weg für Israel und den Westen besteht deshalb nicht in einer militärischen Konfrontation. Vielmehr sollte es darum gehen, Irans strategische Lage systematisch zu schwächen. (.)

Auch Israel hätte Möglichkeiten, Iran auf dem Schachbrett der Machtpolitik wirksamer entgegenzutreten. Die mit Teheran verbündete Hamas muss entscheidend geschwächt werden, aber die Verelendung der Bevölkerung im Gazastreifen führt den Terroristen zwangsläufig neue Kräfte zu. Der Übergang von der jetzigen massiven Kriegführung zu gezielteren Einzelaktionen gegen Hamas-Kaderleute wäre im besten Interesse Israels.

Auch die Bereitschaft, über die Schaffung eines Palästinenserstaates zu reden, wäre keine Kapitulation, sondern ein Schritt zur Schwächung der Extremisten in der palästinensischen Gesellschaft. Damit ließen sich auch die Beziehungen zu den Araberstaaten verbessern. Eine solche Annäherung ist genau das, was Iran verhindern will. Wenn sich Israel von nüchternem Kalkül leiten lässt statt von Emotionen und innenpolitischem Opportunismus, hat es die stärkeren Karten.»