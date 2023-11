«NZZ»: EU-Beitritt der Ukraine würde die Union sprengen

ZÜRICH: Die EU-Kommission empfiehlt Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«So wie die Union heute aufgestellt ist, ist ein Beitritt auf lange Sicht unrealistisch. Den bürokratischen Hürdenlauf wird das Land nicht durchstehen. Der Wille des Landes, zum politischen Europa zu gehören, könnte nach wenigen Jahren verpuffen. Wer wissen will, wie so etwas passiert, studiere den Beitrittsprozess Serbiens oder Albaniens. Aber selbst wenn es Kiew trotzdem auf wundersame Weise schaffen würde, die Hürde zu nehmen - sein Beitritt würde die Union, wie wir sie kennen, sprengen.

Schon allein durch die Umleitung der Finanzflüsse: Die EU gibt sechzig Prozent ihres Jahreshaushalts für die Kohäsionspolitik und die Landwirtschaft aus. Die Ukraine wäre sofort der größte Nettoempfänger in beiden Bereichen. Alle osteuropäischen Empfängerländer würden über Nacht zu Gebern, und die heutigen Nettozahler müssten ihre Beiträge kräftig aufstocken. Dazu kommt, dass nach der Erweiterung um die Ukraine, die Moldau und die Westbalkanländer 35 statt 27 Repräsentanten in Brüssel am Tisch säßen. Die Entscheidungsverfahren mit ihren ausgebauten Vetorechten wären dann völlig ineffizient.»