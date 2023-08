«NZZ»: Demokratie geht anders

Von: Redaktion (dpa) | 23.08.23

BANGKOK/ZÜRICH: In Thailand ist der Immobilienmagnat Srettha Thavisin mit einer Mehrheit der Stimmen in beiden Kammern des nationalen Parlaments zum neuen Regierungschef gewählt worden. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Bei der Parlamentswahl vom Mai stürzten die Parteien der Militärjunta und ihre Steigbügelhalter ab. Am meisten Stimmen holte der 42-jährige Pita Limjaroenrat mit seiner Partei Move Forward. Als einzige politische Kraft stellte sie die Sonderstellung der Armee und des Königshauses infrage - und brach damit ein Tabu. Die Botschaft der Wähler: Es braucht einen Neubeginn. (...)

Drei Monate nach dem überraschenden Ergebnis wirkt es so, als hätte jemand das Resultat ins Gegenteil verkehrt. Die Gewinnerin landet im Oppositionslager, und die Fürsprecher der Militärjunta mischen weiterhin in der Regierung mit. Wie ist so etwas möglich? Die Eliten aus Monarchisten, Militärs, Richtern und Bürokraten griffen auf ihr bewährtes Abwehrdispositiv zurück. Sie manövrierten mit juristischen Winkelzügen den unliebsamen Reformer Pita aus. Das ist ein Affront, Demokratie geht anders. (...) Einmal mehr wendet sich die Elite gegen einen Entscheid des Volkes. Viele Thais werden sich enttäuscht von der Politik abwenden. Andere dürften ihre Frustration auf der Straße loswerden.»