ZÜRICH: Die Schweiz hat für Mitte Juni zu einer Friedenskonferenz für die Ukraine eingeladen. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Fünf Wochen vor der Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock hat Russland eine neue Militäroffensive gegen die Ukraine begonnen. Nicht dass der Kreml sonderlich besorgt darüber wäre, dass er diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges gefährden könnte. Diese Friedenskonferenz interessiert Wladimir Putin nicht. Doch der Vorstoß russischer Panzer über die Grenze im Nordosten der Ukraine Richtung Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes, sollte eine Erinnerung für alle in Westeuropa sein, die vergessen haben, dass es hier um eine offene Aggression geht. Um einen Eroberungsfeldzug Russlands gegen ein ­souveränes Nachbarland, um die Vernichtung eines Staates.

Die Schwierigkeiten, in denen die ukrainischen Soldaten nun stecken, hat der Westen verursacht: die Trump-Partei in den USA, die ? zynisch und außenpolitisch verantwortungslos ? Waffenlieferungen monatelang blockierte; und jene Regierungen in ­Westeuropa, die immer noch glauben, durch dosierte militärische Hilfe werde dieser Krieg im Osten schon irgendwie zum Stillstand kommen und der russische Präsident dabei nicht über Gebühr erzürnt. Aber wenn ein Haus brennt, kommt man nicht mit ein paar Eimern an. Man fährt alles auf, um den Brand rasch zu löschen.»