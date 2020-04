ZÜRICH: Die Schweizer Regierung will kommende Woche ihre Strategie für die Lockerung der Corona-Notmaßnahmen präsentieren. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Hilfreich wäre es auch, wenn die Regierung die Bevölkerung gut informieren würde. Gesundheitsminister (Alain) Berset findet nun plötzlich, dass möglicherweise Schutzmasken breit eingesetzt werden sollen. Bisher war es so, dass medizinisches Schutzmaterial in der Schweiz nicht in ausreichender Menge vorhanden war, und auch bei der Versorgung mit Desinfektionsmitteln hapert es. Berset räumte die Fehler und Versäumnisse nicht ein, sondern bemühte Ausflüchte. Damit sollte er aufhören. Zweitens sind die Schulen schnell zu öffnen, denn es ist zweifelhaft, dass die Schließungen zur Eindämmung der Pandemie beitragen. Drittens ist bei Eingriffen in die Grundrechte der Bürger stets die mildeste Variante zu wählen. Soll beim Aufspüren der Infektionsketten eine App auf den Handys zum Einsatz kommen, kann das nur auf freiwilliger Basis geschehen. Die Schweiz hat sich in der Bewältigung der Corona-Krise bisher nicht schlecht geschlagen. Beim Ausstieg aus dem Notstand sollte sie nun entschlossen vorangehen, damit der wirtschaftliche Schaden begrenzt werden kann.»