Von: Björn Jahner | 19.10.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Wer an einer seltenen Dampflokfahrt anlässlich des Chulalongkorn-Gedenktags am 23. Oktober 2023 interessiert ist, sollte sich mit der Buchung der Fahrkarten beeilen, rät die State Railway of Thailand.

Ekkarat Sriarayayunpong, Leiter des Gouverneursbüros der SRT, sagte, dass die SRT wie jedes Jahr am 23. Oktober 2023 eine Dampflokfahrt von Bangkok nach Ayutthaya und zurück anbieten wird.

Mit dem Einsatz einer gut erhaltenen alten Dampflokomotive wolle man König Rama V., dem Begründer der thailändischen Staatsbahn, ehren, so Ekkarat.

Der Preis für eine Hin- und Rückfahrt in der dritten Klasse beträgt 329 Baht für Erwachsene und Kinder. Das Ticket für die klimatisierte Klasse kostet 799 Baht, sagte Ekkarat.

In beiden Klassen werden Snacks und Getränke serviert.

Interessierte können Tickets online über den Online-Ticketkanal der SRT buchen.