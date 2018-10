CHIANG MAI: Auf Thailands höchstem Berg, dem Doi Inthanon mit 2.565 Metern, fiel die Temperatur am Freitagmorgen auf 3 Grad.

Einen Tag zuvor waren es noch 5 Grad gewesen. Auf der Aussichtsplattform Kiew Mae Pan wurden am Freitag allerdings noch 12 Grad gemessen. Dennoch: Der Winter hat begonnen und bringt Temperaturen nahe dem Frost. Laut Wasan Chanthep, dem stellvertretenden Leiter des Nationalparks Doi Inthanon, freuen sich Besucher, an Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit gewöhnt, über die niedrigen Temperaturen. Allerdings lag der Doi Inthanon in dichtem Nebel, so dass Touristen nicht weit blicken konnten.