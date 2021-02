HUA HIN: Wie in anderen Touristendestinationen des Landes auch, leiden in den Provinzen Prachuap Khiri Khan und Phetchaburi die Hotellerie und Gastronomie unter ausbleibenden Gästen in Folge der zweiten Corona-Welle. Statt zu resignieren, glänzt das Gastgewerbe dennoch immer wieder mit pfiffigen Ideen, um die Krise zu überstehen.

Getreu dem Motto „Besser als gar nichts“ hat sich zum Beispiel ein Hotel in Cha-am dem Verkauf von Nudelgerichten zugewandt, um seine Angestellten weiter beschäftigen zu können und der Öffentlichkeit in Zeiten leerer Kassen gute, günstige Mahlzeiten zu bieten. Da das Coral Tree Villa Resort an der Petchkasem Road seit dem zweiten Covid-19-Ausbruch keinen einzigen Übernachtungsgast mehr zählte, begann es ein Café außerhalb des Resorts zu betreiben, in dem frisch vom Hotelkoch zubereitete Nudelgerichte wie Tom Yum Moo, Luuk Chin Pla/Moo und Nam Tok angeboten werden. Dank des niedrigen Preises von 20 Baht pro Portion erfreut sich das Café großer Beliebtheit, weshalb die Angestellten auch weiterhin ein kleines Einkommen erzielen können.