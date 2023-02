NRW-Innenministerium: Güterzug erfasst zwei Kinder - ein Kind tot

Von: Redaktion (dpa) | 03.02.23 | Aktualisiert um: 06:10

RECKLINGHAUSEN: Ein Kind stirbt, ein anderes wird schwer verletzt: In der Ruhrgebietsstadt Recklinghausen hat sich ein schweres Unglück mit einem Güterzug ereignet. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reuel ist am Abend vor Ort eingetroffen.

Schweres Unglück an einer Bahnstrecke im Ruhrgebiet: Ein Güterzug hat in Recklinghausen zwei Kinder erfasst. Ein Kind starb, das andere wurde schwer verletzt, wie ein Sprecher des Lagezentrums im nordrhein-westfälischen Innenministerium am Donnerstagabend sagte.

Der Unfall wurde den Einsatzkräften um kurz nach 18 Uhr gemeldet. Die genauen Umstände blieben vorerst offen. Details - wie etwa das Alter der Kinder - waren unklar. Die Polizei hielt sich mit näheren Informationen zurück; möglicherweise waren noch nicht alle Angehörigen informiert. In ersten Medienberichten hatte es geheißen, eine Menschengruppe sei erfasst und mehrere Hundert Meter weit mitgeschleift worden.

Auch am späten Donnerstagabend waren noch zahlreiche Einsatzkräfte am Unfallort. Das Gebiet war weiträumig abgesperrt, wie ein dpa-Reporter berichtete. Neben etwa zwei Dutzend Polizisten waren auch Notfallseelsorger im Einsatz. An den Absperrungen der Polizei versammelten sich zahlreiche Menschen.

Nach Angaben der Feuerwehr waren 35 Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz. «Wir haben das Gleisbett abgesucht», sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Aufgrund der Dunkelheit und Ausdehnung des Suchgebiets sei eine Drohne eingesetzt worden. Die Unglücksstelle sei in der Nähe eines früheren Güterbahnhofs. Recklinghausen liegt im nördlichen Ruhrgebiet.

Am späten Abend traf NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Ort des tödlichen Unfalls ein. «Er macht sich jetzt ein Bild von der Lage vor Ort und spricht dort mit Einsatzkräften», sagte ein Sprecher des Innenministeriums zur dpa.

Die Bahnstrecke zwischen Gladbeck-West und dem Hauptbahnhof von Recklinghausen wurde gesperrt. «Eine Prognose, wann die Strecke wieder frei ist, haben wir noch nicht», sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn AG in Berlin der dpa. Zwischen den beiden Bahnhöfen sei ein Bus als Schienenersatzverkehr im Einsatz.

Es gibt nach Angaben der Deutschen Bahn Einschränkungen im Regionalverkehr der Zuglinien S9, RE2 und RE42. Der Fernverkehr sei nicht betroffen. Das Unglück ereignete sich nach Informationen der Deutschen Bahn im Bereich Recklinghausen-Ost.