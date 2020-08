NRW-Innenminister stellt Lagebild zu Clan-Kriminalität vor

Polizisten stehen während einer Razzia vor einem Café. Die nordrhein-westfälische Polizei und mehrere Behörden sind am Samstagabend in acht Städten gegen Clankriminalität vorgegangen. In Essen wurden Wettbüros und Spielautomaten-Geschäfte unter die Lupe g

DÜSSELDORF: Die Bekämpfung krimineller Clans ist zu einem Schwerpunkt der Polizei in Nordrhein-Westfalen geworden. Gerade erst gab es wieder eine Großrazzia. NRW-Innenminister Reul gibt nun einen neuen Überblick.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) stellt am Montag (12.00 Uhr) ein Lagebild zur Clan-Kriminalität vor. Das bevölkerungsreichste Bundesland hatte im vergangenen Jahr erstmals einen solchen Überblick präsentiert - er soll nun aktualisiert werden.

In keinem anderen Bundesland liefen zuletzt so viele Ermittlungsverfahren gegen kriminelle Familienclans wie in Nordrhein-Westfalen - das ging aus dem ersten bundesweiten Lagebild zur Clankriminalität des Bundeskriminalamts hervor. Demnach waren im vergangenen Jahr 22 der insgesamt 45 Verfahren gegen kriminelle Clans - und damit fast die Hälfte - in NRW angesiedelt. Unter bundesweit 654 Tatverdächtigen in diesem Bereich stellten Libanesen (152) die größte Gruppe.

Mit einem massiven Aufgebot waren die nordrhein-westfälische Polizei und mehrere Behörden am Samstagabend vor allem im Ruhrgebiet gegen Clankriminalität vorgegangen. Kontrolliert wurden in mehr als zehn Kommunen unter anderem Shisha-Bars, Wettbüros, Spielhallen und Teestuben.