BANGKOK: Das Regierungskabinett folgte am Dienstag dem Vorschlag des staatlichen Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) und hat das Notstandsdekret zur Kontrolle des Covid-19-Coronavirus um zwei Monate bis zum 31. Juli verlängert.

Der Ausnahmezustand ist bereits seit über einem Jahr in Kraft und gibt der Regierung weitreichende Befugnisse, um Regeln und Einschränkungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit durchzusetzen, so die Regierung. Das Notstandsdekret erlaubt auch strenge Strafen und Bußgelder, die weit über das normale Gesetz hinausgehen, für diejenigen, die gegen die bestehenden Regeln verstoßen, wie z.B. den Verkauf von Alkohol in Restaurants oder Versammlungen zum Zweck der Geselligkeit. Kritiker des Notstandsdekrets behaupten, dass es aus politischen Gründen eingesetzt wurde, insbesondere um gegen oppositionelle Demonstranten vorzugehen.

Die Regierung bestreitet alle derartigen Anschuldigungen und erklärt, dass die Notstandsverordnung nur dazu dient, das Covid-19-Coronavirus unter Kontrolle zu bringen.